Galatasaray’daki dev maaş ihtimaline rağmen: Rafael Leao görünüşe göre şaşırtıcı yeni bir seçeneği değerlendiriyor

Sky Sports ve Gazzetta dello Sporthaberine göre, Aston Villa cephesinde Leao için dikkat çekici yeni bir seçenek ortaya çıktı. Kendisine Galatasaray'da yıllık net 12 milyon euro maaş teklif edileceği konuşulsa da, Portekizli oyuncunun Birmingham'a transfer olmaya oldukça açık olduğu belirtiliyor.

Villa'da Leao sadece yine Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmakla kalmayacak, aynı zamanda Premier League ile Türkiye Süper Ligi'nden çok daha güçlü bir ligde yer alacak. Ayrıca İngiliz ekibi, Milan'ın talep ettiği düşünülen yaklaşık 50 milyon euroluk bonservis bedelini rahatlıkla karşılayabilir.

2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, Leao ile Milan arasındaki ayrılık sinyalleri uzun süredir güçlenmiş durumda. Hücum oyuncusu daha mayıs ayının sonunda Portekiz televizyon kanalı Sport TV'ye bu yaz ayrılacağını açıklamıştı: "Milan'da tarih yazabilmiş olmaktan gurur duyuyorum ama kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum" dedi Leao.

Galatasaray, Rafael Leao yarışında küçük bir avantaja sahip mi?

Bu niyetin karşılıklı olduğu ifade ediliyor, çünkü 27 yaşındaki oyuncu Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in planlarında görünüşe göre yer almıyor. Geçen hafta sonu Serie A'da yeni sezonun açılış maçını, Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Leao, uyluk sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

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Görünüşe göre Milan şu anda hem Galatasaray hem de Villa ile görüşmeler yürütüyor. Bu noktada Türkiye'deki transfer döneminin 4 Eylül'de kapanacak olması, İngiltere'de ise sürecin 1 Eylül'de sona ermesi, Türk şampiyonu için küçük bir avantaj sağlıyor.

Leao, 2019'da yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeliyle OSC Lille'den Milan'a transfer olmuş ve son yedi yılda İtalyan devinin en belirleyici figürlerinden biri haline gelmişti. Rossoneri formasıyla 291 maçta 80 gol attı; en büyük öne çıkan başarısı ise 2022'de kazanılan şampiyonluk oldu.