Galatasaray’da yılan hikayesine dönen Mauro Icardi bilmecesinde mutlu son! Maaşında hatırı sayılır indirim

Sarı-Kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi konusunda görüşmeler olumlu bir şekilde sonuçlandı.

Ne oldu?

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Icardi’yle yeni kontrat görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüyle anlaşma sağladığı ifade edildi.

Ne söylendi?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Mauro Icardi, 10 milyon euroluk maaşının 4.5 milyon euroya düşürülmesini kabul etti. Galatasaray’ın Icardi’ye 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu, deneyimli futbolcunun ise kontratın 2+1 yıllık olmasını talep ettiği aktarıldı.

Galatasaray yönetiminin Icardi’nin talebine olumlu yanıt verdiği ve Icardi’yle yeni sözleşmenin ilerleyen günlerde imzalanacağının altı çizildi.

Performansı

Arjantinli golcü Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 23 maçta süre alırken 9 gol kaydetti. Arjantinli yıldız 2022’de PSG’den kiralık olarak Galatasaray’a katılmış, sonrasında bonservisiyle transferi tamamlanmıştı.

Kariyeri

Icardi, Galatasaray formasıyla toplamda 110 maça çıkarken 70 gol ve 22 asist kaydetti. 32 yaşındaki golcü sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig (3), Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.