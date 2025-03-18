Galatasaray'da Victor Osimhen, tarihe geçmek için geri sayımda! Rekor geliyor...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 9 gol daha atarsa adını tarihe yazdıracak.

Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezonki formuyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Fenerbahçe'yle girilen şampiyonluk yarışında, attığı goller ve performansıyla büyük bir beğeni kazandı. Dünyaca ünlü, 9 gol daha atması halinde rekorun sahibi olacak.

Antalyaspor maçında hat-trick yapan ve Galatasaray'ı birkez daha 3 puana taşıyan Victor Osimhen performansıyla herkesi büyülüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 26 gole ulaştı.

9 gol daha atarsa...

Osimhen kalan süreçte 9 kez daha ağları havalandırabilirse Galatasaray tarihine geçecek. Yıldız futbolcu 35 gole ulaşması durumunda bir sezonda Sarı-Kırmızılı formayla en çok gole ulaşan yabancı futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.

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Galatasaray'da bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu Mario Jardel olarak dikkat çekiyor. Brezilyalı golcü, 2000- 2001 sezonunda 43 maçta 34 gole ulaşmıştı. Jardel'in ardından 32 golle Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis geliyor. Icardi geçtiğimiz sezon, Gomis ise 2017-18 sezonunda 32 golle atmış ancak bu alanda zirvede yer alamamıştı.

Ancak Osimhen, bu sezon 9 gol daha atması halinde Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olacak.