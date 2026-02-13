Galatasaray'da Victor Osimhen depremi: Atletico Madrid’den tarihi hamle

Galatasaray’ın sezon başında büyük ses getiren transferi Victor Osimhen için Avrupa devleri yeniden sıraya girdi. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı yıldızın, bu kez İspanya’dan ciddi bir talibi var.

İddialara göre Atletico Madrid, Osimhen’i yaz transfer döneminin bir numaralı hedefi ilan etti.

Simeone’den Osimhen Onayı

Fichajes'ın haberine göre, Diego Simeone transfer için kulüp yönetimine resmi onay verdi. Arjantinli çalıştırıcının, hücum hattını yeniden yapılandırmak istediği ve bu planın merkezine Osimhen’i koyduğu belirtiliyor.

Simeone’nin ısrarı sonrası Madrid ekibinin, Galatasaray’ın kapısını yüksek bir bonservis bedeliyle çalmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

Rekor Teklif Yolda mı?

Transfer kulislerine göre Atletico Madrid, tüm mali planlamasını Osimhen hamlesi üzerine kurmuş durumda. İspanyol temsilcisinin, anlaşmayı finanse edebilmek adına Norveçli golcü Alexander Sörloth ile yolları ayırabileceği konuşuluyor.

Kulübün Haziran ayı bitmeden Galatasaray’ı ve oyuncu cephesini tatmin edecek “rekor seviyede” bir teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Osimhen Avrupa Devlerini Reddetmişti

Victor Osimhen’in Galatasaray’a transfer sürecinde Avrupa’nın önemli kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdiği biliniyor. Özellikle Paris Saint-Germain, Manchester United ve Juventus gibi devlerin ilgisine rağmen tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullanmıştı.

Ancak sezon sonunda oluşabilecek yeni tabloda son kararı yine Nijeryalı yıldızın vereceği ifade ediliyor.

Galatasaray’ın Bonservis Beklentisi 140 Milyon Euro

Galatasaray’ın yaklaşık 75 milyon euro'ya kadrosuna kattığı ve 3,5 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki golcü için belirlediği rakamın 140 milyon euro seviyesinde olduğu iddia ediliyor.

Yönetimin, bu bedelin altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği konuşuluyor.

Performansıyla Fark Yaratıyor

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 21 resmi maçta görev alan Victor Osimhen, 15 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'e geldiği günden bu yana 45 maçta forma giyen Nijeryalının ligde 35 gol, 6 asisti var.

Atletico Madrid’in yapacağı resmi teklif, yaz transfer döneminin en çok konuşulan dosyalarından biri olmaya aday görünüyor.