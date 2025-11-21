Galatasaray’da Okan Buruk’tan transfer açıklaması! ‘Kimsenin inanmadığı şeyi başardık’

Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk, Galatasaray Lisesi’nde öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide yöneltilen soruları yanıtlarken önemli noktalara değindi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:



"İnşallah bu sene hem Türkiye’de hem Avrupa’da bunu daha fazla yapacağız. Sizlerin büyük hedefleri ve idealleri olduğunu biliyorum. Bizim de aynı şekilde hedeflerimiz ve ideallerimiz var. Galatasaray’da sorumluluk çok büyüktür. Çünkü burada her zaman kazanmak zorundasınızdır. Bu baskıyı her takım hisseder ama Galatasaray’da daha fazladır. Milyonlarca taraftarı mutlu etmek zorundasınız. Bu sorumluluk, özellikle yabancı bir hoca için bazen aynı duyguyla yaşanamayabilir ama ben Galatasaraylı olduğum için bu duyguyu çok derinden hissediyorum."

'Galatasaray'ın hedefleri bitmez'

"Son dört seneye baktığımızda, benim göreve geldiğim dönemden itibaren Galatasaray futbol anlamında çok daha yükselen bir grafik çizdi. Galatasaray’ın değerleri her zaman sabittir; siz onlara uyarsınız, onları yaşarsınız. Galatasaraylı olmak başlı başına bir kültürdür. Takım tutmak ayrı bir şeydir; Galatasaraylı olmak çok daha farklı bir şeydir. Galatasaray’ın hedefleri hiç bitmez. Avrupa’da yeniden yükselmek en önemli amaçlarımızdan biri. Yönetimimiz ekonomik anlamda olduğu kadar sportif anlamda da çok büyük bir çaba gösteriyor. Başkanımız Sayın Dursun Özbek’in gayretleriyle biz de saha içinde bu hedefleri daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz."

"25 yıldır Türkiye’ye Avrupa kupası gelmiyor. En son UEFA Kupası’nı kazandığımız dönemden bu yana böyle bir başarı yaşanmadı. O süreçte aktif olarak sahada olan biri olarak söylüyorum; Avrupa’da yeniden bir kupa kazanmayı hayal etmemiz gerekiyor. Kazanırsınız ya da kazanamazsınız ama her turnuvaya bu hayalle çıkmak zorundasınız. Biz bu hayali kuruyoruz. Futbolcu olarak yaşadığım bu gururu inşallah teknik direktör olarak da yaşamak istiyorum. Artık Avrupa’ya daha yakınız. Evet, beş büyük ligden biri değiliz ve buraya oyuncu getirmek zor oluyor. Ama Şampiyonlar Ligi’ndeki performansımız Türk futbolunun dikkat çekmesini sağlıyor. Ülke futbolunun da yükseldiğini düşünüyorum."

Şampiyonlar Ligi sözleri

"Son üç sezonda şampiyon olduk. Bunun nedeni, doğru oyuncu grubu, doğru teknik ekip ve doğru yönetimle birlikte hareket etmemizdir. Bu sezon hedefimiz dördüncü şampiyonluğu yaşamak ve beşinci yıldızı takmaktı; bunu da başardık. Beşinci yıldızı takmak hem benim hem oyuncularım için çok değerliydi. Şampiyonlar Ligi en büyük arenadır. Oyuncuların motivasyonu da orada farklı oluyor. Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrasında lig maçlarında aynı konsantrasyonu yakalamak zor olabiliyor. Ama bu baskıyı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor."

"Transfer konusunda doğru oyuncuları takıma katmak çok önemlidir. İsimden çok takıma katkı önceliklidir. Bu yıl yöneticilerimiz ne istediysek yaptı; hepsine teşekkür ediyorum. Icardi ve Osimhen gibi çok değerli iki forvetimiz var. İkisini de en doğru şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Osimhen’in transferi büyük bir başarıydı; kimsenin inanmadığı bir şeyi başardık."