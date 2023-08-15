Geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'nın yeni rotası Premier Lig olurken oyuncuya duygusal bir veda geldi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'nın yeni rotası Premier Lig olacak gibi görünüyor.

Ne söylendi?

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray öncesi Bournemouth'un teklifini kabul etmeyen yıldız solak, Premier Lig'e Aston Villa formasıyla adım atmaya hazırlanıyor. Villa, Galatasaray ile kiralık + zorunlu satın alma opsiyonu teklifiyle anlaşma sağlamak üzere. İngiliz ekibi, 5 milyon Euro karşılığında kiralayacağı Zaniolo'nun bonservisini sezon sonu 27 milyon Euro karşılığında alacak.

UNAI EMERY ISRARLA İSTEDİ

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Nicolo Zaniolo'nun transferini ısrarla isteyen Aston Villa'nın İspanyol çalıştırıcısı Unai Emery, geçtiğimiz günlerde İtalyan yıldızla ilgili konuşmuş, “Zaniolo tam olarak bir forvet değil, çok yönlü bir oyuncu. Forvet, 7 veya 10 numara oynayabiliyor. Sahip olduğu özelliklerle bize katkısı olabilecek bir oyuncu ama listemizde başka isimler de var” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray performansı

Sarı-Kırmızılı formayla 12 resmi maçta 5 gol, 1 asistle oynayan Zaniolo, İtalya A Milli Takımı'na geri dönmeyi başardı ve yeniden dünya futbolunda adından söz ettirdi.

Zaniolo'ya duygusal veda

Geçen sezon geldiği Galatasaray'da taraftarın kısa sürede sevgilisi olan Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa ile anlaşması sosyal medyada da yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı kulübe gönül veren taraftarlar, İtalyan futbolcuya yaptıkları paylaşımlarla veda ederken bunların en çarpıcısı ise Muhammed Emin Özkan'ın babasından geldi.

Baba Özkan, "Seni maçlarda izlerken hep oğlumu görür gibi oluyordum. Mutlu oluyordum. 17 numarayı seçtiğin için teşekkürler, yolun açık olsun güzel insan" ifadelerini kullandı.