Galatasaray'da Nicolo Zaniolo krizi: Soyunma odasını birbirine kattı!

İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo, Galatasaray soyunma odasını birbirine kattı.

Galatasaray şampiyonluk yolunda bir 3 puanı daha kaptı

Zaniolo için kötü bir geceydi

Soyunma odasında bir hayli gerginleşti

NE OLDU? 2022/23 sezonunu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray ligin sonuna doğru yaklaşırken İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna giren Nicolo Zaniolo, 75. dakikada kırmızı kart görüp soyunma odasının yolunu tuttu ancak işler yine yolunda gitmedi.

NELER YAŞANDI? Fanatik'in haberine göre, soyunma odasının yolunu tutan Nicolo Zaniolo, çok sinirlendi. Girerken tüneli tekmeleyen futbolcu, soyunma odasında da ortalığı dağıttı.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zaniolo'nun kırmızı kart görmesi hakkında şunları söyledi: "Zaniolo'nun kalitesini ve bitiriciliğini kullanmak istedim ama şanssız bir şekilde topu ayağından açtı ve tabanı rakibe gelince kırmızı kart gördü. O da üzgün. Bilerek yapılmış bir şey değil. Oyun içinde yaşanabilecek şeyler ama daha dikkatli olması gerekirdi. Bir şanssızlık. Bizi sevindiren 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularımızın olağanüstü mücadele vermesi, aynı oyunu devam ettirmeleri. Eksik kaldığımız hissedilmedi."