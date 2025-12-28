Galatasaray’da Mauro Icardi’nin kaderi belli oldu! İşte yeni sözleşmesi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ligin ilk yarısında 9 gol kaydetti. Bu performansıyla takımının en fazla gol atan oyuncusu unvanını elde etti. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de forma giydiği süreye oranla dikkat çekici bir istatistik yakaladı. Deneyimli santrfor, sahada kaldığı her 79 dakikada bir gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray'da en golcü isim Mauro Icardi oldu. Sarı-kırmızılı formayla sezona sakatlık sonrası dönen Arjantinli yıldız, performansıyla öne çıktı. Mauro Icardi, bireysel başarılarının yanı sıra kulüp tarihine de geçti.

Sarı-kırmızılı taraftarların son Kasımpaşa maçındaki yoğun sevgi gösterilerinin ardından yönetim de Arjantinli golcüyle kontrat meselesini sonuca vardırmak için düğmeye bastı. Galatasaray'da sözleşmesi merak konusu olan Mauro İcardi ile yönetim ocak ayında masaya oturma kararı aldı.

G.Saray, Icardi'ye 2 yıllık sözleşme teklif edecek ve 1 senesi opsiyonlu olacak. Yıllık 10 milyon Euro kazanan Tangocu'ya 5 milyon Euro maaş teklif edilecek.

Arjantinli yıldız, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılı ekipte dördüncü sezonunu yaşayan Icardi, 110 resmi maçta 70 gol kaydetti. Süper Lig özelinde ise 81 karşılaşmada 60 gol attı.