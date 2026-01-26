Galatasaray'da Mauro Icardi krizi!

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli yıldızın menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiğini, yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Elio Pino'nun İstanbul'a gelmesiyle hareketlenen Florya'dan nasıl bir karar çıkacağı merak konusu.

Ancak Takvim'de yer alan habere göre; Pino'nun yönetimle temas halinde olmasına rağmen taraftar sezon sonuna kadar yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak bakmıyor. Yönetim ısrarla sezon sonunu işaret ediyor.

Yollar ayrılıyor

Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen 32 yaşındaki golcünün ayrılığına teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray yönetiminin sıcak baktığı detayı söz konusu haberde yer alan bir başka detay. Kulüp cephesinde sezon sonunda yolların ayrılması ihtimalinin güçlendiği aktarıldı.

Öte yandan Karagümrük maçı sonrası takım sevinirken direkt soyunma odasına giden ve stattan da bireysel olarak ayrılan Arjantinli golcünün istediği süreleri alamamasından dolayı huzursuz olduğu belirtildi. Icardi’nin, Osimhen’in ardında yedek forvet olarak kalması, Arjantinli futbolcunun canını sıkıyor.

Yıllık 10 milyon euro kazanıyor

Diğer bir yandan da Icardi'nin menajeri Elio Pino, Karagümrük maçını tribünden takip etti. Stattan Icardi ile ayrılan Pino, oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek konusunda ısrarcı. Yıllık 10 milyon Euro alan Arjantinli golcü, ciddi bir indirim yapmaya hazırlanıyor.

2022'den beri Galatasaray'ın gol yükünü çeken ancak bu sezon eski günlerini aratan Icardi, çıktığı 28 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu istatistikler, yönetimin "maaş indirimi" talebindeki en büyük kozu olacak.