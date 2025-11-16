Galatasaray’da Mauro Icardi gelişmesi! Almanlar açıkladı

Sarı-Kırmızılı ekipte Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin geleceği konusunda Almanlar yeni gelişmeyi duyurdular.

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da ilk 2 sezondaki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin Haziran 2026'da sözleşmesi bitiyor.

Ne söylendi?

Sky Sports Almanya'nın haberine göre, Galatasaray ve Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sözleşme uzatma konusunda fikirleri görüşmek üzere yakında bir araya gelecek.

Galatasaray'ın transferlerinde önemli rol oynayan menajer George Gardi, "2023 yazında, taraftarların kendisine gösterdiği sevgi nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen 3 yıllık net 120 milyon €'luk bir teklifi reddetti ve kulüpte kalmayı tercih etti. Kesinlikle kulübün son yıllarda sahip olduğu en büyük oyunculardan biri." diye konuştu.

Galatasaray kariyeri

Sarı-Kırmızılı takımda 102 maça çıkan Icardi, 67 gol atarken, 22 asist yaptı. Yıldız oyuncu 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.