Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi'nin Fenerbahçe talebine hocası Okan Buruk'tan cevap geldi.

Galatasaray'da son iki sezona damga vuran Mauro Icardi, forvet hattının vazgeçilmez ismiydi. Arjantinli yıldız, sakatlığının ardından formasından uzak kaldığı dönemde Osimhen transfer edildi.

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Icardi'nin yokluğu, Osimhen'den sonra bir süre unutulsa da Arjantinli golcünün formasından uzak kalmaya hiç niyeti yok.

Bu anlamda Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisine yönelik talepte bulunan Icardi, hocasından jet bir yanıt aldı.

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Ne söylendi?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Tedavi ve ailesini görmek için özel izinle Arjantin’e giden Icardi, teknik ekibi aradı ve "Özel uçak tutup pazartesi gecesi İstanbul’a gelmek istiyorum" dedi.

'Acele etme'

Okan Buruk ve sağlık ekibi ise "Salı günü Gaziantep maçımız var. Gerek yok. Acele etme" cevabını verdi ve Icardi’nin gelişi çarşamba gününe kaldı.

İşin perde arkasında ise Mauro Icardi’nin Fenerbahçe derbisinde tam olarak düzelmemesine rağmen oynama isteği var. Okan Buruk’un öncelikli çekincesi ise Icardi’yi riske etmemek olduğu aktarıldı.

Sistem sıkıntısı

Diğer bir faktör ise oynaması durumunda sistemin ne olacağı? Tamam Okan Buruk, çift forvete geçmeyi düşünüyor ama Fenerbahçe derbisinde değil. Hem de bu konuda daha Icardi ve Osimhen’li bir taktik çalışması yapılmadan…

Icardi'nin tamamen hazır bir şekilde kullanmayı düşünen Okan Buruk, hem sağlık riski hem de derbide oyun ve skor riski almak istemiyor. Mevcut tek forvetli (Osimhen) sistemle Kadıköy’de olmayı düşünüyor. Icardi'nin tavrı ise şimdiden merak konusu...

Çarşamba gecesi 22.45’te İstanbul’a inecek Mauro Icardi tam olarak düzelmese de cumartesi günkü Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak. Okan Buruk’un Icardi’yi hamle oyuncusu olarak değerlendirmesi yüksek ihtimal gibi görünüyor.