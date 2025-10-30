Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözüldü: Talepler belli oldu!

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılardaki geleceği merak edilirken menajeri geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bazı açıklamalar yaptı.

Ne oldu?

Aralık ayına kadar Galatasaray'dan teklif gelmemesi durumunda başka seçenekleri değerlendirme haklarını saklı tutacaklarını belirten Pino “Başkanın ve CEO’nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray Kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonunu bekleyemez” demişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise daha önce "Sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değil. Kulüp, sezon sonuna doğru bu konuyla ilgili karar verebilir" diyerek kurmaylarına acele edilmemesi talimatı vermişti. Bu gelişmelerin ardından Sabah'ta yer alan habere göre, Pino'nun bu açıklamaları Galatasaray yönetiminin canını sıktı.

Sarı-kırmızılı yönetimin konuyla ilgili olarak, "Her şeyin bir zamanı var. Acele etmesin." ifadelerini kullandığı belirtildi. Yönetim, menajerin açıklamalarını, ücretinin arttırılması için stratejik bir hamle olarak yorumladı.

Ne söylendi?

Milliyet'in haberine göre ise Icardi cephesinin talepleri belli. “Kesinlikle aynı maaş olmaz” diyerek senelik 10 milyon euronun üzerinde bir rakam talep edeceğinin sinyali veren Icardi’nin menajeri Pino’nun, en az 3 senelik kontrat talebinde bulunduğu öğrenildi.

Buna karşın ağır sakatlıktan çıkan ve yavaş yavaş forma giymeye başlayan Icardi’nin, saha içerisindeki durumuna göre hareket edileceği ve yılbaşında da bu çerçevede bir kontratın önüne götürüleceği aktarıldı.