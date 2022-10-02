Sarı-kırmızılı ekipte bir devir kapanırken kale, 23 yaşındaki eldivene emanet edilecek.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan ve bu dönem yeniden sözleşmesi olduğu Barcelona'ya geri dönen Inaki Pena, tekrar sarı-kırmızılı ekibin gündeminde...

23 yaşındaki kaleci, Galatasaray'da görev yaptığı maçların genelinde geçer not almış, özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona mücadelesinde iyi bir performans göstermişti.

AA

Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın yerine düşünüldüğü belirtilen İspanyol kalecinin, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ne söylendi?

"Sezon sonunda Muslera'yı 'neredeyse kesin olarak' kaybedecek olan Galatasaray, Inaki Pena'yı as kaleci olarak kadrosuna katmak istiyor."

Bu sözleri, Barcelona'ya çok yakın bir kaynak olan İspanyol gazeteci Matteo Moretto söyledi.

Ünlü gazeteci, bu transferin gerçekleşmesi halinde Muslera'nın takımdan ayrılma ihtimalini "kesin" olarak nitelendirdi.

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Pena'nın Galatasaray performansı

İlk kez Alanya deplasmanında Galatasaray kalesini koruyan İspanyol kaleci, kalesinde 1 gole engel olamamış ve o mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Pena, daha sonra 7 maçta daha oynayarak toplamda 8 kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

7 maçta gol yiyen İspanyol eldiven, sadece Barcelona deplasmanında kalesini gole kapattı.