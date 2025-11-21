Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi için Osimhen kararı! Son nokta koyuldu

Victor Osimhen, Nijerya’nın Demokratik Kongo ile oynadığı milli maçın ikinci yarısına çıkamamış ve yapılan ilk kontrollerde hamstring bölgesinde zorlanma tespit edildiği açıklanmıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanışmıştı:

"Futbolcumuz Victor Osimhen’in 19 Kasım'da sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kritik karşılaşmalara çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Osimhen'in sakatlık haberi endişe yaratırken, golcü yıldız hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ne söylendi?

Normalde 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Osimhen ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar'ın doktoru Yener İnce'nin MR çekildikten sonra Nijeryalı yıldızla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İnce'nin bu görüşmede, "Sakatlığın kısa sürede geçmeyecek gibi! Fenerbahçe derbisi 1 Aralık'ta ve o maça yetişmen zor gözüküyor" denildi.

'Ne olursa olsun oynayacağım'

İddiaya göre bu görüşmede Osimhen verdiği cevap dikkat çekti. 26 yaşındaki golcünün Yener İnce'ye, "Ne olursa olsun derbide oynayacağım" dediği ve Fenerbahçe maçını kaçırmak istemediği öğrenildi.

Osimhen, Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği ve 25 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint Gilloise maçlarını kaçıracak. Cimbom, 1 Aralık'ta ise Kadıköy'de Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.