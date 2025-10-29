Galatasaray'da 'Aşkın Olayım' gidiyor: Icardi'nin yeni takımı belli oldu!

Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino, Galatasaray’ın kaptanı olan Icardi’nin, kulübün gelecek planlarını sezon sonuna kadar beklemesinin doğru olmayacağını ifade ederek aralık ayına kadar bir sözleşme önerisi gelmezse, farklı alternatifleri değerlendirme yoluna gideceklerini belirtti. Bunun üzerine Arjantinli yıldızla ilgili transfer dedikoduları arttı.

Ne söylendi?

İtalyan basını, bu gelişmelerin ardından çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Daha önce Inter’de forma giymiş olan Arjantinli golcünün, Serie A’ya geri dönebileceği öne sürüldü. İddialara göre, Como kulübü Icardi’yi kadrosuna katmak için harekete geçebilir. Haberde, Como’nun daha önce Galatasaray forması giyen mevcut forveti Alvaro Morata’nın performansından memnun olmadığı ve Icardi’nin takıma yeni bir güç getirebileceği belirtildi. Icardi’nin de İtalya’ya dönüş fikrine sıcak baktığı vurgulandı.

Icardi, Galatasaray’daki performansıyla taraftarın sevgilisi oldu. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 maçta, 67 gol atıp 22 asist yaparak etkileyici bir istatistik ortaya koyan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, kulüpte geçirdiği sürede hücum hattında gösterdiği liderlik ve kazandığı şampiyonluklarla takımın en önemli parçalarından biri oldu. Ancak yıldız oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, hem taraftarlar hem de yönetim için belirsizlik konusu...

Kulüplerin radarında

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak değerlendirilen Icardi, kariyeri boyunca gösterdiği golcülük yeteneğiyle Avrupa’nın çeşitli kulüplerinin radarında yer alıyor. Galatasaray’ın, oyuncunun sözleşmesini uzatmak için henüz somut bir adım atmamış olması, transfer söylentilerini arttırmış durumda. İtalyan basınının Como iddiası, bu bağlamda Icardi’nin geleceği hakkında önemli gelişmelerin yaşanmasına sebep olabilir.

Diğer taraftan Galatasaray taraftarları, Icardi’nin takımdaki geleceği konusunda endişeli bir bekleyiş içinde. Arjantinli yıldızın, kulübün simge isimlerinden biri haline gelmesi, taraftarları düşünceli günlere itmiş durumda. Aralık ayına kadar Galatasaray yönetiminin nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.