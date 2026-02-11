Galatasaray'da Arsene Wenger bombası: Okan Buruk'a büyük sürpriz! 'Bu ihtiyacı karşılar'

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Turgay Kıran, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki başarılarını artırması için Okan Buruk'a tecrübeli bir danışman eşlik etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kıran, bu kapsamda dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Arsene Wenger önerisinde bulundu.

Ne söylendi?

Özgür Sancar’ın youtube kanalına konuşan Kıran, "Okan Buruk çok yetenekli bir teknik direktör ve büyük başarısını kimse inkar edemez. Ancak Avrupa’da başarılı olması için çok tecrübeli bir teknik danışmana ihtiyacı var. Avrupa’ya çıktığımız zaman hüsran yaşıyoruz. İyi bir yabancı danışman gerekli. Benim önerdiğim isim Arsen Wenger" ifadelerini kullandı.

'Galatasaray'daki bu ihtiyacı karşılar'

Sözlerine devam eden Kıran, "Galatasaray’la büyük bir uyum sağlar. Futbol danışmanı olarak gelir, kendisiyle bire bir görüşüyoruz. Avrupa’dan karşılacağınız takımları, birkaç maç izleme ekibinize izletmeniz yetmez. Onların her şeyini bilen bir futbol insanına ihtiyacınız var.

Wenger, Galatasaray’daki bu ihtiyacı karşılar” dedi. Kariyerinde Arsenal ile büyük başarılar yakalayan Arsene Wenger, şu anda kariyerine FIFA Gelişim Direktörü olarak kariyerini sürdürüyor.