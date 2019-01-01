Galatasaray, Christian Luyindama'yı kadrosuna kattı

Galatasaray, Standard Liege'in stoperi Christian Luyindama'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Galatasaray; Marcao, Emre Taşdemir, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nun ardından Christian Luyindama'yı da kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılıar, Standard Liege forması giyen Kongolu savunmacının transferini resmi YouTube hesabından duyurdu.

Akabinde oyuncunun transferini borsaya da bildiren Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Luyindama'nın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığını ve kiralama bedeli olarak Standard Liege'e 3 milyon euro ödeneceğini belirtti.

25 yaşındaki futbolcu ise sezon sonuna kadar Galatasaray'dan 600 bin euro net ücret kazanacak. Öte yandan KAP'a yapılan açıklamada oyuncunun satın alma opsiyonunun miktarı belirtilmedi.