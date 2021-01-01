Galatasaray'da Younes Belhanda Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Sivasspor maçının ardından sahanın zemininden dolayı yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi.

Şampiyonluk yolunda üst üste iki puan kaybıyla yara alan Galatasaray'da sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takım Sivasspor ile oynanan ve 2-2 sona eren Süper Lig karşılaşmalarının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda sahanın zemininden dolayı yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Galatasaray'ın açıklamasında hangi ifadeler kullanıldı?

Galatasaray'ın sabah yaptığı antrenmana katılan Belhanda'nın Galatasaray kariyerini sona erdiren açıklamada şu ifadelere verildi:

"Profesyonel futbolcu Younes Belhanda ile Galatasarat Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli profesyonel futbolcu transfer sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray-Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra beIN Sports ile yapmış olduğu röportajda kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın profesyoneş futbolcu sözleşmesi, FIFA oyuncuların statüsü ve transfer talimatının 14. maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir"

Belhanda ne demişti?

Sivasspor karşılaşmasının ardından sahanın zemininden dolayı Galatasaray yönetimini eleştiren Faslı oyuncu, yöneticilerin sosyal medyada zaman geçirmek yerine saha zeminiyle ilgilenmeleri gerektiğini söylemişti:

"Böyle bir zeminde geri dönmek çok kolay değil. Biz Galatasaray'ız. Normal şartlarda Galatasaray yöneticileri burada bir çözüm bulmak zorunda... Bizim burada futbol oynadığımızı biliyorlar. Instagram'da Twitter'da ya da basında ne yazdığına bakmamalılar. Stadın bakımıyla ilgilenmeliler. Çözüm bulmalılar."

"Sahada oynayan biziz, onlar da bizim hafta sonu burada en iyi şartlarda maça çıkmamızı sağlamak için sonuna kadar çalışmalılar...Florya bile buradan daha iyi. bu normal mi? Değil"

Belhanda'nın katkısı

Igor Tudor'un talebi doğrultusunda Dursun Özbek yönetimi tarafından 2017-2018 sezonu başında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından transfer edilen Belhanda, sarı-kırmızılı takımın formasını giydiği üç sezonda iki defa şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Süper Lig'de oynadığı 99 maçta rakip fileleri 18 kez sarsan 31 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile kontratının son aylarına giriyordu. Galatasaray'da iki lig şampiyınluğu bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa sevinci yaşayan Belhanda, Türkiye'deki bütün kupaları kazanmayı başarmıştı.

Belhanda Galatasaray'da ne kadar kazanıyordu?

Dinamo Kiev'den tamamlanan bonuslarla beraber yaklaşık 9.5 milyon euroluk maliyetle transfer edilen Belhanda, Galatasaray'da yıllık 3.35 milyon euro kazanıyordu. Kontratının son yılına giren Belhanda'nın adı geçtiğimiz yıllarda birçok kez transfer söylentileriyle anılsa da oyuncu takımında kalmayı tercih etmişti.