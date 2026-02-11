Galatasaray Başkanı Dursun Özbek küplere bindi! 'Bak bak bak... Zırcahil'

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nda Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Öncelikle futbol takımı hakkında konuşan Dursun Özbek, "Futbol takımımız ligde lider ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Juventus ile önemli bir maça çıkacağız. Juventus'a karşı tarihe geçen zaferleri geçmişte kazandık. Salı gecesi yine zafer gecesi olacağına inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı Eyüpspor ve Juventus maçına davet ediyorum" dedi.

'Yorumcusu, türkücüsü, mankeni..."

Saha dışı konularına da değinen Özbek, şunları söyledi: Galatasaray'a dışarıdan sataşma, dışarıdan yıpratma çalışmaları son derece hızlı ve yoğun şekilde devam ediyor. Aklınıza kim gelirse, her sektörden. Yorumcusu, türkücüsü, mankeni... Organize. Söylemler, birbirinin aynısı. Sanki birileri düğmeye basmış, konular bunlar hücum... Hepinizin bunu gördüğünü biliyorum. Onları yıldıran tek şey, camiamız içinde sağladığımız bütünlük. Akla ziyan şeyler var. Ben Sayın TFF Başkanı'na, 'Sakın ha şu polemiklere girme, işimize bakalım' demişim. Değerli yorumcular, futbolla uzaktan yakından alakası olmayan kişiler, şöyle değerlendirdiler."

'Bak bak bak... Zırcahil insanlar'

Dursun Özbek şöyle devam etti:

"Dediler ki 'Galatasaray Başkanı TFF Başkanına gidip, biz çok sıkıntıdayız şampiyon olamıyoruz, bu sezon mutlaka şampiyon olmamız lazım. Bize destek vermemiz lazım' Bak bak bak... Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray camiasını, ne başkanını, ne değerini tanıyor. Zırcahil insanlar! Şampiyon olamadığımız seneler de oldu, böyle bir şey Galatasaray'ın aklından geçmez. Söyleyen kişilerin, başkanların isimlerini karıştırdığını düşünüyorum! Bunlardan zerre kadar etkilenmiyoruz."