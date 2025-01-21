Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için gelen servet değerindeki teklifi elinin tersiyle itti

- Barış Alper Yılmaz için servet
- Galatasaray teklifi saniye düşünmeden cevapladı
- Sezonun en etkili isimlerinden biri
NE OLDU? Bu sezon da şampiyonluk hedefiyle mücadele veren Galatasaray ligde uzun süredir liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılıların bu başarısında rol oynayan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz. 24 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan birçok teklif geldiği iddia edilse de Galatasaray'ın oyuncuyu göndermeye pek niyeti yok.
BÜYÜK RESİM: Hürriyet'in haberine göre, Barış Alper Yılmaz için West Ham United, Galatasaray'a 25 milyon eurosu garanti, 5 milyon euro da bonus olmak üzere 30 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak hem lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray bu teklifi reddetti.
DAHA FAZLASI: 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz bu sezon 28 maçta forma giydi. 24 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında oynayacak. İki takım, 21 Ocak'ta İstanbul'da karşı karşıya gelecek.