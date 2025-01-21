Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için gelen servet değerindeki teklifi elinin tersiyle itti

Barış Alper Yılmaz'a bir Premier Lig ekibinden gelen servet değerindeki teklif için Galatasaray hiç düşünmeden kararını verdi.

Barış Alper Yılmaz için servet

Galatasaray teklifi saniye düşünmeden cevapladı

Sezonun en etkili isimlerinden biri

NE OLDU? Bu sezon da şampiyonluk hedefiyle mücadele veren Galatasaray ligde uzun süredir liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılıların bu başarısında rol oynayan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz. 24 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan birçok teklif geldiği iddia edilse de Galatasaray'ın oyuncuyu göndermeye pek niyeti yok.

BÜYÜK RESİM: Hürriyet'in haberine göre, Barış Alper Yılmaz için West Ham United, Galatasaray'a 25 milyon eurosu garanti, 5 milyon euro da bonus olmak üzere 30 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak hem lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray bu teklifi reddetti.

DAHA FAZLASI: 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz bu sezon 28 maçta forma giydi. 24 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında oynayacak. İki takım, 21 Ocak'ta İstanbul'da karşı karşıya gelecek.