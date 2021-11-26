Galatasaray, Avrupa maçlarıyla kasasını dolduruyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında Nef Stadyumu'nda Marsilya'yı ağırlayan Galatasaray mücadelen 4-2 üstün ayrılarak gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı Kırmızılı ekip hem kasasını doldurdu hem de Türkiye'nin ülke puanına katkıda bulundu.

Grupta oynadığı 5 maçın ardından liderliğe yerleşen Galatasaray, 16 milyon euro kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla Avrupa mücadelesine başlayan Galatasaray rakibine elenerek UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutmuştu.

Galatasaray hangi maçtan ne kadar kazandı?

Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından sadece yayın havuzu gelirinin yüzde 10’luk kısmı olan 350 bin euro ile yetinmek zorunda kaldı.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, İskoçya'dan St. Johnstone ile karşılaşan Sarı Kırmızılı takım daha sonra Danimarka'nın Randers ekibini yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Gruplara katılma parası olarak 3,63 milyon euro kazanan Galatasaray, 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 2,94 milyon euro'luk gelir sağladı.

Grupta ikinciliği garantileyip play-off oynama şansını cebinde tutan Galatasaray, şimdiden 1,05 milyon euro'luk ödülü de kasasına koydu.

"Galatasaray, grubunu lider olarak tamamlarsa 1,1 milyon euro liderlik ve 1,2 milyon euro son 16 turu primi olmak üzere toplamda 2,3 milyon euro'luk bir gelire de ulaşacak.

Galatasaray, katsayı gelirinde ise 24 hissenin karşılığı olarak 3,168 milyon euro'luk bir bedel kazandı.

Sarı Kırmızılı takım, yayın havuzu gelirinden de 5 milyon euro'luk bir gelir kazanmayı umuyor.

Daha fazlası için: