Galatasaray aradığı kaleciyi Chelsea’de buldu

Galatasaray, Chelsea'nin gözden çıkardığı Sırp kaleci Djordje Petrovic'i Muslera'nın yerine transfer etmek istiyor.

Galatasaray, kulüp tarihine geçen Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından kaleyi devralacak ismi belirledi. HT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Chelsea forması giyen Djordje Petrovic'i gündemine aldı. Okan Buruk'un takımının 25 yaşındaki Sırp kaleciyi transfer listesinde öncelikli sıraya aldığı iddia ediliyor.

Djordje Petrovic, geride kalan sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg’da kiralık olarak geçirdi. Toplam 31 maçta forma giyen Sırp kaleci, bu maçlarda 38 gol yerken, 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Gösterdiği performansla teknik heyetin beğenisini kazanan Petrovic, Fransa’da sezonun en dikkat çeken kalecileri arasında yer aldı.

Galatasaray avantajlı

Çok derin bir kadroya sahip olan Chelsea'nin yeni sezonda Petrovic'e kadroda yer vermeyeceği belirtiliyor. Bu durum, Galatasaray’ın elini güçlendiriyor. İngiliz ekibiyle görüşmelere başlamaya hazırlanan sarı-kırmızılıların, bu transferde olumlu bir sonuç alma ihtimali yüksek görülüyor.

Djordje Petrovic, 2023 yılında MLS takımı New England Revolution'dan Chelsea'ye 16 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. İngiltere'deki kariyerinde fazla forma şansı bulamayan Sırp kaleci, Chelsea’nin gelecek planlarında yer almıyor. 25 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Sırbistan Milli Takımı formasını şimdiye kadar altı kez giyen Petrovic, ülkesinin önemli kaleci adaylarından biri olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmesi halinde, Muslera sonrası uzun vadeli bir çözüm elde etmesi mümkün olabilir.