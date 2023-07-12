Galatasaray, Angelino transferini açıkladı! Aslan'ın yeni sol beki Süper Lig'de neler yapacak?

Galatasaray'ın kiralama formülüyle kadrosuna kattığı Angelino, Süper Lig'de neler yapabilir?

Galatasaray, Angelino transferini açıkladı

Aslan'ın yeni sol beki geçen sezonu Hoffenheim'da geçirdi

Peki Süper Lig'de neler yapabilir?

NE OLDU? Galatasaray, Angelino'nun kiralık olarak transferi için RB Leipzig ile görüşmelere başladıklarını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılıların yeni sol beki, sözleşmeye imza atmak için bugün İstanbul'da olacak. 26 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Bir yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeyecek olan Galatasaray, sezon sonu istediği takdirde 7 milyon euro verip bonservisini alabilecek.

ANGELINO GEÇEN SEZON NE YAPTI? Geçen sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren Angelino, çıktığı 35 maçta 1 gol, 12 asist kaydetti.

ANGELINO'NUN PERFORMANSI: