Galatasaray, Angelino transferini açıkladı! Aslan'ın yeni sol beki Süper Lig'de neler yapacak?

- Galatasaray, Angelino transferini açıkladı
- Aslan'ın yeni sol beki geçen sezonu Hoffenheim'da geçirdi
- Peki Süper Lig'de neler yapabilir?
NE OLDU? Galatasaray, Angelino'nun kiralık olarak transferi için RB Leipzig ile görüşmelere başladıklarını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılıların yeni sol beki, sözleşmeye imza atmak için bugün İstanbul'da olacak. 26 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Bir yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeyecek olan Galatasaray, sezon sonu istediği takdirde 7 milyon euro verip bonservisini alabilecek.
ANGELINO GEÇEN SEZON NE YAPTI? Geçen sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren Angelino, çıktığı 35 maçta 1 gol, 12 asist kaydetti.
ANGELINO'NUN PERFORMANSI: