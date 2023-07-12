Galatasaray, Angelino transferini açıkladı! Aslan'ın yeni sol beki Süper Lig'de neler yapacak?

İdil Erin Tetik
Angelino LeipzigGetty Images
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Galatasaray'ın kiralama formülüyle kadrosuna kattığı Angelino, Süper Lig'de neler yapabilir?

  • Galatasaray, Angelino transferini açıkladı
  • Aslan'ın yeni sol beki geçen sezonu Hoffenheim'da geçirdi
  • Peki Süper Lig'de neler yapabilir?

NE OLDU? Galatasaray, Angelino'nun kiralık olarak transferi için RB Leipzig ile görüşmelere başladıklarını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılıların yeni sol beki, sözleşmeye imza atmak için bugün İstanbul'da olacak. 26 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Bir yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeyecek olan Galatasaray, sezon sonu istediği takdirde 7 milyon euro verip bonservisini alabilecek.

ANGELINO GEÇEN SEZON NE YAPTI? Geçen sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren Angelino, çıktığı 35 maçta 1 gol, 12 asist kaydetti.

ANGELINO'NUN PERFORMANSI: