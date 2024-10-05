Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta bir kez daha taraftarı önüne çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Peki Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar Goal.com/tr’de…

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Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında bu akşam Alanyaspor’u konuk edecek.

Rams Park’ta oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Hakem Mehmet Türkmen’in yöneteceği maç beIN SPORTS 1 kanalı ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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