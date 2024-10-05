Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta bir kez daha taraftarı önüne çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Peki Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar Goal.com/tr’de…
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Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında bu akşam Alanyaspor’u konuk edecek.
Rams Park’ta oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
Gelecek maç
Hakem Mehmet Türkmen’in yöneteceği maç beIN SPORTS 1 kanalı ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.