Galatasaray-Adana Demirspor maçında büyük şok! Sahadan çekildiler

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçında şok anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları maçın 33. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi. Özellikle maçın 12. dakikasındaki penaltı kararı maça damga vurdu.

Ne oldu?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta karşı karşıya gelirken, ilginç bir olay yaşandı.

Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

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Penaltı pozisyonu damga vurdu!

Maça damga vuran pozisyon ise 12. dakikada Mertens ve Semih Güler arasında yaşanan tartışmalı penaltı kararı oldu.

TFF karar verecek!

Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. Maçla ilgili kararı TFF verecek.