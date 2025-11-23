Galatasaray’a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük şok! Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla yenerken yıldız futbolcusu Singo maçta sakatlanmıştı. Sarı-Kırmızılı ekibin sağ bekinin durumu belli oldu.

Okan Buruk kötü haberi vermişti

Son olarak Singo ve Lemina'nın sakatlığına değinen Okan Buruk, "Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper oynatmayı düşünüyordum. Sağ bekte gidip gelmek zor oluyor. Onun sakatlığı kötü gözüküyor. Lemina'da ufak tefek ağrılar olabiliyor. Onun durumuna bakacağız. İnşallah salıya onu yetiştiriz." dedi.

Galatasaray'dan oyuncunun son durumuna dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

TRT Spor'un haberine göre ise; Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Fildişili savunmacı Şampiyonlar Ligi'nde Union SG'ye, Süper Lig'de ise Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.