Galatasaray’a 2 yıldız birden! Transferde çifte sürpriz

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; Orta saha transferi doğrultusunda gaza basan SarıKırmızılılar, Inter’le yollarını ayırma ihtimali ortaya çıkan Davide Frattesi’ni renklerine bağlamak üzere harekete geçti. İtalya Milli Takımı’nın da formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açan Galatasaray Yönetimi, 20 milyon Euro’ya yakın bir teklifle Inter’in kapısını çalacak. Bu süreçte oyuncunun Galatasaray’a yeşil ışık yakması, SarıKırmızılılar açısından ciddi bir avantaj olarak görülüyor. Futbolcu cephesinde herhangi bir sorun yaşanmayacağı aktarılıyor.

Bir süredir Juventus’la temas halinde olan Frattesi, Torino ekibiyle bir türlü anlaşma sağlayamadı. Bunda Juve’nin başka seçenekler üzerinde durup yıldız futbolcuyu bekletmesi ve bütçeyi başka pozisyonlara kaydırması da etkin rol oynuyor. Frattesi ise Inter’den ayrılıp geleceğini kesinleştirmek ve Dünya Kupası’nda forma giymek için aceleci davranıyor. Türkiye’den Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde olan Frattesi için Galatasaraylı yöneticilerin İtalya’ya çıkarma yapmaya hazırlandığı vurgulandı.

Muslera devrede

Cim Bom’un yıldızları, kalan giden fark etmeksizin Galatasaray adına çalışmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Fernando Muslera. Torreira’nın Galatasaray’a transferinde kilit rol oynayan Muslera, şimdi de bir başka vatandaşı Manuel Ugarte için devrede. Üstelik Muslera’nın Galatasaray’a getirdiği Torreira da Ugarte’yi ikna etme yolunda büyük çaba sarf etti. Gelinen nokta itibarıyla 24 yaşındaki Uruguaylı ön libero Ugarte, Galatasaray’ın teklifini prensipte kabul etmiş durumda. Artık top Galatasaray ile Manchester United arasında bulunuyor.

Sarı-Kırmızılı kulüp, Ugarte’yi şimdilik kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Sözleşmede bir zorunlu satın alma maddesi konuşuluyordu. Ancak Galatasaray cephesi bu maddenin zorunlu olmasına karşı çıkıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim uygun bir bedelle, mecburi olmayan bir satın alma opsiyonuna sahip olmak istiyor. United’la görüşmeler devam ediyor, ancak Galatasaray cephesi bu süreçte alternatif isimleri de zorlayacak.