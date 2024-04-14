Galatasaray, 37 yaşındaki Fernando Muslera'nın yeni maaşını belirledi

Galatasaray emektar kalecisi Fernando Muslera'nın geleceğine dair belirsizliğe, yeni maaşını belirleyerek noktayı koydu.

Muslera, 37 yaşında kariyerini sürdürüyor

Galatasaray, Uruguaylı eldiveni takımda tutacak

Yeni maaşı bile belli oldu

NE OLDU? Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera, 2011 yazından bu yana sarı-kırmızılı formayı terletiyor. Uruguaylı file bekçisi, 37 yaşında olmasına rağmen bu sezon 30 maçın 15'inde kalesini gole kapattı ve %78'lik kurtarış isabeti yakaladı. Sarı-kırmızılı yönetim, maaşını belirlediği Muslera ile yoluna devam etmek istiyor.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, Fernando Muslera ile sözleşme yenileyecek ve sarı-kırmızılı yönetim, ilk görüşmelerde 1.5 milyon euro teklif ettiği deneyimli kaleci ile 2.2 milyon euro yıllık ücret üzerinden sözleşme imzalayacak gibi görünüyor.

NE SÖYLENDİ? Fernando Muslera geçtiğimiz günlerde gazetecilere şunları söylemişti: "Burada forma giymek beni çok mutlu eden ve gurur veren bir şey. Amacım fiziğim elverdiğince oynayabilmek. Kendimi çok iyi hissediyorum. Önümüzdeki birkaç yıl daha burada olmak isterim."

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SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 15 Nisan'da Alanyaspor deplasmanında oynayacak ve ardından 21 Nisan'da Pendikspor'u konuk edecek.