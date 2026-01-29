Galatasaray 35 milyon euroya transferi bitirdi: Yeni orta saha belli oldu!

Kış transfer döneminde orta saha transferi arayışını sürdüren Galatasaray, hedeflediği futbolcudan müjdeli haberi aldı. Yıldız orta sahanın Sarı-Kırmızılı ekipten alacağı yıllık ücret de belli oldu.

Ne söylendi?

Orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'da mutlu sona ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre sarı kırmızılılar Senegalli yıldızı ikna etti.Anlaşmadan sonra Villarreal ile görüşmeler başlarken masaya 40 milyon Euro ile oturan İspanyollar, Pape Gueye'nin Galatasaray tercihi üzerine 35 milyon Euro'ya indi.

Galatasaray'da orta saha takviyesine 30 milyon Euro bütçe ayrılırken taraflar arasında 5 milyon Euro fark kaldı. 27 yaşındaki ön libero, Galatasaray'la 4 buçuk yıllığına el sıkıştı ve her sezon 4 milyon euro almaya 'tamam' dedi.

Performansı

LaLiga’da 14 maça çıkan Senegalli orta saha oyuncusu, 2 gol atarken takımına 1 asistlik katkı sundu.

Gueye, defansif oyun tarzını yanında ofansif anlamda da kendisini gösterirken attığı golle, ülkesine Fas karşısında Afrika Kupası zaferi yaşattı.