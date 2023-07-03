Galatasaray, 22 milyon Euro'luk yıldızı bedavaya alacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Napoli'de şampiyonluk yaşayan yıldızı bedavaya kadrosuna katmanın hazırlığını yapıyor.

Önümüzdeki sezon da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, gündemine Serie A'da şampiyonluk yaşayan Napoli'nin yıldız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi aldı.

Ndombele, İtalya'da şampiyonluk yaşamasının ardından bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi Tottenham'a geri döndü.

Tottenham, Fransız yıldızı önümüzdeki sezonun kadro planlamasında düşünmeyince devreye Galatasaray girdi.

Galatasaray devrede

Sarı-Kırmızılı ekip, geçtiğimiz yılı Serie A'da şampiyon olarak tamamlayan Napoli'de geçiren ve daha sonra Tottenham'a dönen yıldız orta saha Tanguy Ndombele için temaslarını sıklaştırdı. Tottenham'ın gelecek sezon takım planlamasında düşünmediği Ndombele, transferin gerçekleşmesi halinde bedavaya Galatasaray'ın yolunu tutacak.

Ne söylendi?

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye çıkarma yapan Erden Timur, Tottenham'la yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirmişti. Fanatik'ten Ethem Sündük'ün haberine göre; Galatasaray, Ndombele için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkarırken bu transferin gerçekleşme ihtimali transfer listesindeki diğer oyunculara bağlı olarak değişiklik gösterecek. Transferin gerçekleşmesi halinde Fransız orta saha, bedavaya kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak.

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Diğer yıldızlara bağlı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncular kadar, takımdan gidecek oyuncuların da durumu belirsizliğini koruyor. Torreira'nın takımdan ayrılma durumuna karşın Ndombele'nin durumu netlik kazanacak. Öte yandan listedeki bir diğer yıldız orta saha Paredes'in Galatasaray formasını giyme olasılığı da Ndombele transferinin seyrini değiştirecek.

Geçen seneki performansı nasıldı?

Geçtiğimiz yıl, Serie A'da şampiyonluk yaşayan Napoli formasıyla tamamlayan Ndombele, toplam 40 mücadelede görev yaparken takımına 2 gol ve 1 de asist katkısı sağladı.