Gabriele Gravina: 2020-21 sezonu beş ayda tamamlanabilir

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin geleceği hakkında konuştu.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, futbol karşılaşmalarını bir şekilde tamamlamak istediklerini açıkladı.

Koronavirüs vaka sayısının en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya'da futbol federasyonu başkanı Gabriele Gravina, Repubblica'ya verdiği röportajda 'da bu sezonu tamamlayabilmek adına 2020-2021 sezonununu daha kısa tutabileceklerini söyledi:

"Tüm varsayımları değerlendiriyoruz. İlk olarak, sezonu bir takvim yılı içinde oynamak var. Bunun için Avrupa'daki tüm futbol federasyonuyla iş birliği yapılmalı. Aksi takdirde, sezonu Mayıs'ta, Avrupa Şampiyonası'ndan önce bitirmemiz gerekecek."

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Daha fazla takım

"2020-21 sezonu ise beş ay içinde oynanabilir. Birkaç fikrimiz var. Mesela, iki veya daha fazla grup oluşturulur. Ardından da play-off oynatılır. Sadece bir sezon uygulanacak bir formül."

Gravina, Serie A'da maçların başlama tarihi için belirli bir günün söz konusu olmadığını ancak güvenli ve sağlıklı bir ortam oluştuğu takdirde devam edeceklerini belirtti:

"Başlama tarihi belli değil. Diğer Avrupa ligleriyle birlikte ilerleyeceğiz. Haziran başında oynama izni verilirse, Temmuz sonunda tamamlayacağız. Ancak Eylül ayında oynatılırsa Kasım ayında bitirip, yeni sezona Ocak ayında başlayacağız."