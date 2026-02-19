Gabriel Sara ve Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turunun ilk karşılaşmaları tamamlanırken, haftanın en iyi performansları da netleşti.

Dev gecede Galatasaray forması giyen iki isim, gösterdikleri etkili performansla Avrupa vitrinine çıktı.

Sara ve Sanchez Avrupa’nın zirvesinde

İlk maçta Juventus’u 5-2 mağlup eden sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara ile Davinson Sanchez, açıklanan haftanın 11’ine seçildi. İ

ki oyuncu da hem skor katkısı hem de oyun içindeki liderlikleriyle dikkat çekti. Haftanın 11’i açıklandı Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda ilk maçların ardından belirlenen kadroda kalede Gregor Kobel yer alırken; savunmada Julian Ryerson, Sanchez, Dan Burn ve Alejandro Grimaldo bulunuyor. Orta sahada Tzous, Aurelien Tchouameni ve Gabriel Sara görev alırken; hücum hattında Desire Doue, Hogh ve Anthony Gordon yer aldı.

Sportif başarıya dev gelir kapısı

Galatasaray’ın farklı galibiyeti yalnızca sportif açıdan değil, finansal anlamda da büyük önem taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde yaklaşık 11 milyon euro daha gelir elde edecek. Önceki aşamalardan kazanılan tutarla birlikte kulübün bu sezonki toplam Şampiyonlar Ligi geliri 53.5 milyon euro seviyesine ulaşabilir.

Rövanş öncesinde hem saha içi performans hem de ekonomik kazanım açısından avantaj yakalayan Galatasaray’da, Avrupa’daki yükselişin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.