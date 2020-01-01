Gabriel Heinze MLS'e geçti! Yeni durak Atlanta United

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan Gabriel Heinze, MLS takımlarından Atlanta United ile anlaştı.

takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörlüğüne, Gabriel Heinze getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki eski Arjantinli milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk döneminde , , , Olympique , , gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Heinze, teknik direktörlük kariyerinde ise ülkesinin Godoy Cruz, Argentinos Juniors ve Velez Sarsfield takımlarını çalıştırdı.

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2018'de MLS şampiyonluğuna ulaşan Atlanta United, geçen sezon play-off'lara yükselememişti.