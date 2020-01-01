MLS

Gabriel Heinze MLS'e geçti! Yeni durak Atlanta United

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Gabriel Heinze Velez Aucas Copa Libertadores 040220
Getty
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan Gabriel Heinze, MLS takımlarından Atlanta United ile anlaştı.

MLS takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörlüğüne, Gabriel Heinze getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki eski Arjantinli milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk döneminde Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Olympique MarsilyaRomaSporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Heinze, teknik direktörlük kariyerinde ise ülkesinin Godoy Cruz, Argentinos Juniors ve Velez Sarsfield takımlarını çalıştırdı.

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    2018'de MLS şampiyonluğuna ulaşan Atlanta United, geçen sezon play-off'lara yükselememişti.

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