Futgolf heyecanı devam ediyor

Türkiye sporunun yükselen yıldızı Futgolf’te heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen Futgolf Ligi’nin 3. ayağı 18-20 Eylül’de Antalya’da National Golf sahasında düzenlenen Fordstore Bilaller National Kupası ile tamamlandı.

Mackolik’in de desteğiyle güçlenen ve 60 oyuncunun 2 gün boyunca heyecanlı bir mücadele içine girdiği turnuvada başarılı çizgisini koruyan Levent Baş genel kategoride şampiyonluğa ulaştı. Selçuk Bir ikinci sırada yer bulurken, Emrah Sina ve Abdullah Arslan ise aynı skorla turnuvada 3. sırayı paylaştılar.

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Bu yıl yine Antalya’da düzenlenen sezonun ilk turnuvasını Volkan Okandar, Kuşadası’nda düzenlenen turnuvayı da Faruk Pazarcı kazanmıştı. Levent Baş bu derecesi ile bu sezon turnuva şampiyonluğu yaşayan üçüncü farklı isim oldu.

Senior (45+) kategorisinde ise Selçuk Çolpan ilk sırayı alırken, Sami Bir ikinci ve Osman Bayazıt Genç ise üçüncü oldu.

Türkiye Futgolf Ligi’nde 2020 sezonu Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla Bodrum, İstanbul ve Antalya’da yapılacak 3 turnuva ile son bulacak.