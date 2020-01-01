Futgolf heyecanı bu kez İstanbul'da

Futgolfte sahne bu kez de Ford Şahsuvaroğlu Kemer Country Golf Club Cup ile İstanbul’a taşınıyor.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen 2020 Futgolf Turu’nda 5. etap 12-15 Kasım tarihleri arasında Kemer Country Golf Club sahasında oynanacak. Yurt dışından oyuncuların da ilk kez sahne alacağı bu turnuvada yaklaşık 100 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.

’de futgolfün en büyük destekçisi Ford Otosan bu kez Ford Şahsuvaroğlu ile turnuva ana sponsoru oldu. Mackolik ve Braun Türkiye de destekleriyle bu turnuvaya güç katacaklar.

Kemer Country Golf Club iki farklı 18 delikli futgolf sahası ile oldukça farklı ve keyifli bir turnuva vadediyor. Oyuncular iki antrenman günü ile birlikte dört gün sürecek turnuvada yeteneklerini konuştururken bir yandan da fiziksel olarak ciddi bir sınav verecekler.

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Daha fazla takım

Turnuvaya katılım için 10 Kasım’a kadar info@futgolf.org email adresine mesaj iletebilirsiniz.

Türkiye genel klasmanında Selçuk Bir ilk sırada yer alırken, Levent Baş ve Volkan Okandar ise onu yakından takip eden isimler olarak göze çarpıyor.

FGSD 2020 Futgolf Turu Aralık ayında Antalya’da yapılacak turnuva ile son bulacak.