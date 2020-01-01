Futgolf heyecanı Bodrum Masters Cup'ta sürüyor

FGSD 2020 Futgolf Turu’nun dördüncü turnuvası, 16-18 Ekim tarihlerinde Bodrum Golf Kulübü sahasında oynanacak.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği tarafından düzenlenen 2020 Futgolf Turu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvanın dördüncü ayağına Bodrum ev sahipliği yapacak. 16-18 Ekim tarihlerinde yaklaşık 100 sporcu şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Müsabakalar TRT SPOR 2 kanalından yayınlanacak.

Bodrum Golf Kulübü sahası şu ana kadar oynanan turnuvalar arasında en teknik saha olarak göze çarpıyor. Neredeyse tüm delikler birbirinden farklı bir oyun stratejisi gerektirdiğinden oldukça renkli bir turnuva bizleri bekliyor.

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Turnuvaya katılmak için 13 Ekim tarihine kadar info@futgolf.org adresine mail gönderebilirsiniz.