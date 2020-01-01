Futgolf geri döndü

Türkiye sporunun yeni gözdesi futgolf, salgın arasının ardından Kuşadası Open ile başladı.

Ülkemizin en büyük ve güçlü futgolf yapılanması Futgolf Gençlik Ve Spor Derneği (FGSD)'nin organize ettiği Kuşadası Open, 19-21 Haziran tarihlerinde Kuşadası Golf Club’de düzenlendi ve müsabakalar TRTSPOR 2’den canlı yayınlandı.

70 sporcunun mücadele ettiği üç günlük yarışmada Faruk Pazarcı birinciliğe ulaştı. Daha önceleri bir çok kez final tee’de mücadele edip birinciliğe ulaşamayan Pazarcı bu kez şeytanın bacağını kırdı.

İrlandalı sporcu Ian Simpemba ikinciliği, 2019’un şampiyonu Levent Baş’ı playoff vuruşlarıyla geçen Selçuk Bir üçüncülüğü elde etti.

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Senior (45+) kategorisinde ise Selçuk Çolpan birinci, Osman Beyazıt Genç ikinci, Necip Pazarcı üçüncü oldu.

Pazarcı ailesi babalar gününde baba-oğul kupa sevinci yaşadı.

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Kuşadası parkurunun 5. deliğinde düzenlenen Hole In One kupasını ise Gökmen Özdemir kazandı.

FGSD’nin düzenlediği turnuvalar iki aylık aranın ardından Eylül’den itibaren Kuşadası, Bodrum, İstanbul ve Antalya etaplarıyla devam edecek.