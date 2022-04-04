Pazar günü Premier Lig'de Everton'ın West Ham maçını izleyen taraftarlar, Everton futbocusu Mason Holgate'in sahaya çıktığında çoraplarından bir kumaş parçasının eksik olduğunu fark etmiş olabilir.

Bir orta saha rolünde oynayan stoperin, deliklerin sayısı göz önüne alındığında geleneksel bir çoraptan çok İsviçre peyniri kalıbına benzeyen çoraplar giydiği görüldü.

Ancak onun ve diğer birkaç futbolcunun çoraplarını kesmelerinin iyi nedenleri var. Burada GOAL her şeyi açıklamaya çalışacak.

Futbolcular neden çoraplarına delik açar?

Oyuncular genellikle baldır kasları üzerindeki baskıyı azaltmak için çoraplarında delikler açarlar. Çorapların kasları sıkan yapısı düşünüldüğünde hareket kısıtlanabilir.

Bacak kasları şişkin oyuncular için çoraplar özellikle kısıtlayıcı olabilir. Etkili kan akışı ve dolaşımın yanı sıra nefes alabilirlik konusunda zorluklara neden olabilir.

Bu nedenle, oyuncular sorunu ortadan kaldırmak ve oyunlarını geliştirmeye yardımcı olmak için genellikle çoraplarında delik açarlar.

Kim çoraplarında delik açtı?

.@kylewalker2 needs a new pair of socks for Christmas 👀😂 pic.twitter.com/jB4Pd3YVCM — GOAL (@goal) December 15, 2018

Holgate, bunu yapan ilk oyuncu değil. Dört yıl önce, İngiliz oyuncular Kyle Walker ve Danny Rose'un sık sık delikli çoraplarıyla görülmesi özellikle dikkat çekmişti.

Eski Valencia oyuncusu Ezequiel Garay, bir keresinde hakemin spor kıyafet yönetmeliğine uygun olmadığına karar vermesi üzerine delikli çoraplarını yeni bir çiftle değiştirmek zorunda kaldı.

Diğer oyuncular bazen Jack Grealish gibi çoraplarını kısa giyerler, ancak Manchester City'li yıldızın seçiminin batıl inançlara bağlı olduğu bildiriliyor.

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