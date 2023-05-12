Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ve Chelsea'nin forveti Sam Kerr, 2022-23 için erkekler ve kadınlarda Yılın Futbolcusu ödüllerini aldılar.

Norveçli golcü City'de adeta döktürüyor

Avustralyalı forvet Chelsea'de etkileyici performans sergiledi

Prestijli ödüller dağıtıldı

NE DOLDU? Norveçli millî yıldız Erling Haaland, henüz 22 yaşında tüm kulvarlarda 51 gol kaydederek Manchester City'de tarih yazdı. Bu gollerin 35'i Premier Lig'de gelirken yıldız oyuncu, ligde bu sayıya en erken ulaşan futbolcu olarak rekor kırdı.

BÜYÜK RESİM: Bu arada Kerr, Chelsea'ye yeni bir WSL şampiyonluğu zaferi için yardım etmeye çalışırken 20 golle takımına büyük bir katkı koydu.

VE DAHA FAZLASI: Futbol Yazarları Derneği'nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manchester City için şu ana kadar 51 gol atan Haaland, İngiltere'deki sansasyonel ilk sezonunun ardından büyük bir farkla kazandı. 800 kadar üyemiz arasında yapılan oylamada bir süre Bukayo Saka ile baş başa kaldı, ancak sonunda ezici bir farkla kazandı.

Chelsea'nin forvet oyuncusu Kerr ise Yılın Kadın Futbolcusu ödülünü arka arkaya kazanan ilk oyuncu oldu. Avustralyalı, Chelsea'den Lauren James'i (dört oy) geride bırakarak zirveyi ele geçirdi. Bu arada ankette toplam 25 farklı futbolcu oy aldı."

ÜÇ FOTOĞRAF:

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BİLİYOR MUYDUNUZ?? Haaland, erkekler ödülünü yüzde 82 oyla kazandı. Bu, Premier Lig döneminin başlamasından bu yana en yüksek oy oranı oldu.