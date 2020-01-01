Futbol tarihinin en uzun süren maçı

Günümüzde bir futbol maçı 90 dakika sürüyor. Eleme turlarında bu süre 120 dakikaya kadar çıkabiliyor ancak bunu geçmiyor.

90 dakikaya eklenen 15’er dakikalık uzatma devreleri, profesyonel futbolcularda yorgunluk ve kas krampına neden olabiliyor.

Bir futbol karşılaşmasının 120 dakikadan daha uzun süre oynanması kulağa pek inandırıcı gelmese de, o günler de yaşandı...

30 Mart 1946 günü İngiliz kulüpleri Stockport County ile Doncaster Rovers arasında Edgeley Park’ta oynanan karşılaşma tam 3 saat 23 dakika ile tarihin en uzun futbol maçı olarak kayıtlara geçti.

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Kupada karşı karşıya gelen iki takım ilk maçta sahadan 2-2’lik beraberlike ayrıldı, ikinci maçın 90 dakikalık bölümünde de aynı sonuç alındı. Uzatma devrelerinde de gol çıkmayınca ‘atan kazanır’ uygulamasına geçildi. Stockport, 175. dakikada Les Cocker ağları havalandırdı ancak bu gol hakem tarafından geçersiz sayıldı.

Aydınlatma sistemi olmayan Edgeley Park’taki maç havanın kararmasının ardından 203. dakikada bitirildi. Yapılan yazı tura atışının ardından Doncaster üçüncü maça ev sahipliği yapma hakkı kazandı. Bu maç sadece 90 dakika sürdü çünkü ev sahibi ekip müsabakayı 4 golle kazanmasını bildi.

Bu karşılaşmadan birkaç ay sonra ‘atan kazanır’ kuralı değiştirildi.