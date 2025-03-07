Futbol tarihinin en pahalı kadrosu bakın hangi takım çıktı? Real Madrid'in rekoru kırıldı

UEFA, 2024 raporunu açıklanırken Avrupa'nın en pahalı kadrosu belli oldu. Real Madrid'e ait rekoru bir İngiliz takımı kırdı.

UEFA, 2024'ün en maliyetli kadrosunu açıkladı

Avrupa'nın en pahalı kadrosu belli oldu

Real Madrid'e ait rekor da kırıldı

NE OLDU? UEFA, 2024'ün Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'nu paylaştı. Rapora göre, Avrupa futbolunun en maliyetli kadrosu belli olurken Real Madrid'in rekoru kırıldı.

BÜYÜK RESİM: Paylaşılan rapora göre Avrupa'da 4 kulübün 2024'teki kadro değeri 1 milyar euro barajını geçti. Premier Lig'de yer alan Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Arsenal bu başarıyı gösteren kulüpler oldu.

Ek olarak maaş bütçelerinin büyüklüğüne 2024'teki en pahalı 20 kulübün 9'unu İngiliz takımları oluşturdu.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Chelsea'nin 2024'teki kadrosu ise şu ana kadar kurulan en maliyetli kadro olarak kayıtlara geçti. Chelsea'nin kadro değeri 1.6 milyar euro olarak açıklanırken Real Madrid'e ait 2020'deki rekorun kırıldığı belirtildi.

Real Madrid'in 2020'deki kadro değeri 1.3 milyar euroya ulaşmıştı.

Chelsea'yi sırasıyla Manchester City, Manchester United, Arsenal ve Real Madrid takip etti.