FIFA yöneticisinden karamsar açıklama: Futbol, Eylül ayından önce başlayamaz

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, futbol maçlarının 1 Eylül'den önce başlayabileceğine inanmıyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin akıbetiyle ilgili kararlar açıklanmaya başladı.

ve 'da futbol sezonu iptal edilirken; 'da Mayıs ayının başında, İngiltere'de ise Haziran ayında liglerin yeniden başlatılması gündemde yer alıyor.

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe ise yapılan test sayılarının yeterli olmadığını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek futbol maçlarının başlatılması için erken olduğunu düşünüyor.

Daha fazla takım

Sky Sports'tan Bryan Swanson'ın sorularını yanıtlayan D'Hooghe "Dünya futbola hazır değil. Umarım bazı ülkelerin futbolu yeniden başlatma düşünceleri değişir. Biraz daha sabra ihtiyacımız var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en dramatik dönemdeyiz. Bu durumu hafife almamamız gerekiyor. Daha gerçekçi olmalıyız. Futbol ancak yeniden temas etmenin mümkün olabildiği zaman oynanabilir. Testler de büyük önem taşıyor. Yapılan testler mutlaka tekrarlanmalı. Eğer oyunculardan birinin testi pozitif çıkarsa, bütün takımı karantina altına almanız gerekecek. Normal bir organizasyon için bulunan çözüm bu mu? Burada olay para değil; yaşam ve ölüm. , ile oynarken oyuncular arasında en az 2 metre mesafe olmasını isteyemezsiniz. Her ülke için ilerleyiş farklı. Asıl çözüm yeterli aşılama programı başladığında bulunacak" ifadelerini kullandı.