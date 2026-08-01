Jan van Halst, Hollanda futbol dünyasında eşcinselliğin kabulü konusunda daha atılması gereken çok adım olduğunu düşünüyor. Analist, bunu cumartesi günü Amsterdam’daki Canal Parade sırasında De Telegraaf’a söyledi.

"Bence daha yapılacak çok iş var. Benim gözümde burası hâlâ muhafazakâr bir maço kültürü. Ama giderek daha iyiye gidiyor. Bunun için yoğun şekilde çalışılıyor" diyen eski futbolcu, her şeye rağmen geleceğe umutla bakmayı sürdürüyor. "Çeşitli kurumlar bu konuda çalışıyor. Dolayısıyla bu umut veriyor."

"Ama tam her şey yoluna girdi diye düşündüğünüz anda, her şey yeniden başlıyor. Bunun üzerinde çalışmayı sürdürmeliyiz" diyen Van Halst, hemen ardından Hollanda’da oyuncuların hiçbir zaman açılmadığı yönündeki ifadeyi de duydu.

"Hollanda için bilmiyorum. Dünya genelinde ise evet" diye vurguladı Van Halst. "Ama çok sık şekilde ancak kariyerlerinden sonra. Demek ki bunun baskıyla ilgili bir yönü var ve güvenlik hissi yok. Bu da konulardan biri, gerçekten bunun üzerinde çalışılması gerekiyor. Çünkü bu aslında kabul edilemez."

Van Halst, futbolcuların açılmaya cesaret edememesini bir bakıma anlayabildiğini söylüyor. "Bunun neleri beraberinde getirdiğini küçümsememek gerekir. Ben kendi açımdan ‘ilk adımı atmalısın’ diyebilirim. Ama bir de kendinizi onların yerine koyun."

"Ve burada çok da soyunma odasından söz etmiyorum. Çünkü benim deneyimime göre orası o kadar da kötü değil. Orada sadece şakalar yapılır. Kel kafalar hakkında, nereden geldiğin hakkında. Ama daha çok bunun etrafındaki çevre mesele. Seyirci, basın. Asıl yapılacak iş orada."

Van Halst, son olarak eşcinsel oyuncular tanıyıp tanımadığı sorusuna da değindi. "Hayır. Gerçekten hayır. Eğer profesyonel futbolculardan söz ediyorsanız. Belki de daha en baştan eleniyorlardır. Kendilerini rahat hissetmiyor olabilirler. Ve profesyonel futbola adım atmadan önce daha erken ayrılıyor olabilirler. Bu mümkün."

"Ve tabii ki bu ciddi bir durum. Bu, güvenlikle ilgili. Demek ki profesyonel futbola erişim sağlamak için bu hâlâ herkes açısından yeterli değil" diyen analist, eşcinsel oyuncular için daha iyi günlerin geleceğine dair umudunu koruyor. "Bu umuttan asla vazgeçmemelisiniz. Ve bu tür günler de bunun için iyi. Farkındalık yaratmayı sürdürmek için. Umarım bu bir gün futbola da yansır."