Futbol dünyası, Arda Güler'in Real Madrid antrenmanında attığı golü konuşuyor

- Arda Güler, Real Madrid ile antrenmanlara başladı
- Yeni takımında yeteneğini gösteriyor
- Sosyal medya Arda Güler'i konuşuyor
NE OLDU? Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler yeni takımıyla antrenmanlara başladı. 18 yaşındaki genç yeteneğin antrenman performansı sosyal medyada övgü alıyor.
BÜYÜK RESİM: Real Madrid sosyal medya hesabında son olarak Arda Güler'in takım arkadaşlarını çalımlayıp kaydettiği golü paylaştı. İspanyol devinin bu paylaşımı 70 bini aşkın beğeni aldı.
ARDA GÜLER'İN GOLÜ:
ARDA GÜLER'İN ANTRENMAN PERFORMANSI: