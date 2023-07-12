Futbol dünyası, Arda Güler'in Real Madrid antrenmanında attığı golü konuşuyor

İdil Erin Tetik
Arda Guler Real Madrid 2023 SummerGetty Images
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Arda Güler'in takım arkadaşlarını çalımlayarak Real Madrid antrenmanında kaydettiği gol sosyal medyada 70 bini aşkın beğeni aldı.

  • Arda Güler, Real Madrid ile antrenmanlara başladı
  • Yeni takımında yeteneğini gösteriyor
  • Sosyal medya Arda Güler'i konuşuyor

NE OLDU? Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler yeni takımıyla antrenmanlara başladı. 18 yaşındaki genç yeteneğin antrenman performansı sosyal medyada övgü alıyor.

BÜYÜK RESİM: Real Madrid sosyal medya hesabında son olarak Arda Güler'in takım arkadaşlarını çalımlayıp kaydettiği golü paylaştı. İspanyol devinin bu paylaşımı 70 bini aşkın beğeni aldı.

ARDA GÜLER'İN GOLÜ:

ARDA GÜLER'İN ANTRENMAN PERFORMANSI: