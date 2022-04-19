Fulham, Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu

Fulham, Salı günü Championship'ten yükselerek Premier Lig'e geri döndü.

Son olarak Fulham, Preston North End'i 3-0 mağlup ederek bitime 4 hafta kala İngiltere'nin en üst ligine katılmayı garantiledi.

Fulham, sezon içinde 40 gole ulaşan Aleksander Mitroviç'in formuna çok şey borçlu.

Fulham'ın inanılmaz sezonu

Fulham, bu galibiyetle 42 maçın ardından 86 puan topladı ve onları şampiyonluğun favorisi haline getirirken bir yandan da Premier Lig'e yükseldi.

Yıldız forvet Mitroviç, Şubat ayında sezondaki 32. golüyle Championship gol rekorunu kırdı ve o zamandan beri daha fazlasını eklemeye devam etti.

Aleksandar Mitrovic bu sezon 40. golünü attı 💥



Fulham, Preston'ı yenerek Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi ⬆️ pic.twitter.com/FV8EOygXok — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 19, 2022

Şimdi, Mitroviç ve ekibi, Premier Lig'e geri dönmeyi dört gözle bekliyorlar. Geçen sezonu 18. sırada bitirerek küme düşmüşlerdi.

Bu sezon küme düştükten hemen Premier Lig'e geri döndüğü ikinci sezon oluyor. 2019-2020 play offlarını kazandıklarında da aynı başarıyı tekrarlamışlardı.

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