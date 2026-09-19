Fulham - Manchester United: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 11:30 Craven Cottage

Fulham ile Manchester United, 20 Eylül 2026'da saat 15.30 GMT'de (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

Fulham, Thames kıyısında Manchester United'ı ağırlıyor

Fulham, 2026/27 Premier League sezonunun 5. haftasında Manchester United'ı ağırlamak için Craven Cottage'a dönüyor. Hafta sonunda deplasmanda alınan disiplinli sonucun ardından Álvaro Arbeloa'nın ekibi, sezonun ilk lig galibiyetini almak için iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Michael Carrick'in Manchester United'ı için ise evindeki derbi yenilgisinin ardından Londra deplasmanına çıkmak, dış sahada ivme yakalama yolunda önemli bir sınav niteliği taşıyor.

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Fulham'ın 4. haftada Anfield'daki beraberliği

Fulham, pazar günkü mücadeleye 4. haftada (12 Eylül) Anfield'da Liverpool karşısında aldığı dirençli 0-0'lık beraberliğin verdiği moralle çıkıyor. Marco Silva'nın ekibi disiplinli bir savunma performansı sergilerken, kaleci Bernd Leno 90 dakika boyunca Liverpool hücum hattını sınırlayan savunma dörtlüsünün bel kemiği oldu. Bu gol yemeden tamamlanan maç, Londra ekibi için 3. haftada Crystal Palace'a karşı sahasında 3-2 kaybedilen çılgın maçın ardından önemli bir güven tazeledi.

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Manchester United'ın Old Trafford'daki derbi yenilgisi

Manchester United, 4. haftada (13 Eylül) sahasında Manchester City'ye 1-0 kaybettiği maçın ardından toparlanmak amacıyla Londra'ya gidiyor. City, Phil Foden'ın 23. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen, Carrick'in ekibi 59. dakikada Erling Haaland'ın golüne engel olamadı ve City'nin derinde kurduğu savunmayı aşmayı başaramadı. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Sabah FK karşısında alınan güçlü 4-0'lık galibiyetin ve Everton deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ardından geldi; United, bu nedenle bitiricilikteki keskinliğini yeniden kazanmak istiyor.

Fulham'ın sağlam yapısı, United hücumunu durdurabilecek mi?

Craven Cottage'daki karşılaşmalar, çoğu zaman Fulham'ın enerjik orta blok savunması ile ilk dört hedefindeki ekiplerin hızlı geçiş oyununu karşı karşıya getiriyor. Fulham'da merkez orta saha ikilisi Sander Berge ile Alex Iwobi, United'ın oyun kurulumunu bozmaya ve kontra ataklarda Oscar Bobb ile Rodrigo Muniz'i topla buluşturmaya çalışacak. Manchester United ise Fulham'ın savunma yapısını çözmek için Bruno Fernandes, Matheus Cunha ve Marcus Rashford'un yaratıcılığına güvenecek. Kritik puanların söz konusu olduğu pazar günkü buluşma, ilk düdükten itibaren yüksek tempoya sahne olmayı vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Takım haberleri ve kadrolar

Fulham, Tom Cairney'nin sakatlığı nedeniyle bu maçta ondan yararlanamayacak. Alvaro Arbeloa'nın kadrosunda şu anda cezalı oyuncu görünmüyor. Muhtemel ilk 11 henüz netleşmedi ve santraya daha yakın bir zamanda yeni güncellemelerin gelmesi bekleniyor.

Manchester United'da eksik listesi daha kabarık. Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte ve Tom Heaton'ın tamamı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Michael Carrick'in uğraşması gereken cezalı bir oyuncu bulunmasa da ilk takım seçeneklerindeki eksik sayısı, tercihlerini sınırlayacak. Yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Fulham, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; altı gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Premier League'de Liverpool ile 0-0 berabere kalan ekip, bundan bir hafta önce sahasında Crystal Palace'a 3-2 mağlup olmuştu. Fulham, bu süreçte Carabao Cup'ta AFC Wimbledon'ı 3-0 yense de ligde istikrar yakalamakta zorlandı ve ağustos ayında hem Sunderland'a hem de Chelsea'ye kaybetti.

Manchester United'ın son beş maçlık performansında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi bulunuyor. United, 10 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 mağlup etti ve ağustos sonlarında ligde Ipswich Town'ı 5-2 yendi. Manchester City karşısında alınan 0-1'lik derbi yenilgisi son sonuçları olurken, sezonun daha önceki bölümünde Hull City'ye de 2-0 kaybettiler. United bu beş maçta 13 gol attı, yedi gol yedi.

İkili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Manchester United, Premier League'de Old Trafford'da Fulham'ı 3-2 mağlup etti. Son beş randevuda daha iyi tablo United'dan yana; üç galibiyet ve iki beraberlik alan takım, bu seride Fulham'a henüz galibiyet şansı tanımadı. Taraflar, bu statta son kez karşılaştıklarında Ağustos 2025'te Craven Cottage'da 1-1 berabere kalmıştı.