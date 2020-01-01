Fuenlabrada'da toplam vaka sayısı 28'e çıktı
Yorum()
Fuenlabrada
La Liga 2 ekiplerinden Fuenlabrada, kulüpte yapılan testlerde toplam 12 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Madrid kulübünden yapılan açıklamada, yapılan son PCR testlerinde elde edilen sonuçların endişe verici olduğunu vurguladı. Bu yeni vakalarla birlikte, Fuenlabrada'da toplam pozitif vaka sayısı ise 28'e yükseldi.
Kulüp, yaşadıkları bu zor durumun neden kaynaklandığını anlamak için aldıkları önlemleri incelediklerini ve bugün La Liga yönetimiyle iletişime geçeceklerini de bildirdi.
La Liga 2'de mücadele eden kulüp, sezonu 8. sırada tamamlamıştı.