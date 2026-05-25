Frimpong, Koeman'a acil bir tavsiyede bulundu: "Dünya Kupası'nda kadroda yer almalı!"

Jeremie Frimpong, Memphis Depay'ın Dünya Kupası kadrosunda yer almasını yürekten umuyor. Liverpool'un kanat oyuncusu, ESPN'e verdiği demeçte, tüm zamanların en golcü oyuncusunun Hollanda milli takımı için hâlâ büyük bir değer olduğunu belirtti.

Frimpong, "Memphis'in kadroya katılmasını çok isterim, takımda büyük bir rolü var" dedi. "Aslında fazla söze gerek yok, çünkü ne kadar gol attığını ve büyük turnuvalarda ne kadar önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu yüzden kadroya katılmasını çok umuyorum, çünkü takıma çok yardımcı olabilir."

Memphis, Dünya Kupası için tam zamanında forma girmiş görünüyor. Corinthians'ın forveti, iki aylık sakatlık döneminin ardından Pazar gecesi sahalara geri döndü ve Atlético Mineiro karşısında yaklaşık yarım saatlik süreyle oyuna girdi.

Frimpong'a göre Memphis'in etkisi saha içindeki performansıyla sınırlı değil. Ona göre forvet, takım içinde de önemli bir rol oynuyor.

“O, saha dışında da gerçek bir lider,” diyor Frimpong. “Sakatlandığımda bana, bana yardım edebilecek kişiler olduğunu söyledi. Gol attığımda ya da iyi bir maç çıkardığımda da bunu bana iletti.”

Frimpong için Dünya Kupası'nda hangi pozisyonda oynayacağı çok da önemli değil. Çok yönlü milli oyuncu, uluslararası futbolun en büyük sahnesinde süre almayı ön planda tutuyor.

“Saha içinde olduğum sürece mutluyum. Sağ bek, sol bek ya da orta saha: fark etmez. Kim Dünya Kupası’nda oynamak istemez ki? Bu herkesin hayali,” diyor.

Frimpong, Oranje'nin hedefleri konusunda da hiçbir şüpheye yer bırakmıyor: “Turnuvayı kazanmaya çalışacağız. Biz iyi bir takımız, herkesin beklentileri yüksek. Bu normal.”