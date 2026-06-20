Frenkie de Jong, İsveç maçında forma giyemeyebilir: İşte durumun ayrıntıları

Frenkie de Jong, Hollanda milli takımının İsveç ile oynayacağı önemli Dünya Kupası maçı için şüpheli durumda. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Cumartesi günü Houston’da düzenlediği basın toplantısında bunu doğruladı. Orta saha oyuncusu, Quinten Timber’ın beyin sarsıntısı geçirdiği çarpışmanın ardından hafif rahatsızlıklar yaşadı.

Timber, Cuma günü Oranje’nin antrenmanında yer almamıştı ve İsveç maçı için kadroda yer almayacak. De Jong ise antrenmanın büyük bir kısmında sahadaydı, ancak oynayıp oynayamayacağı henüz belirsiz. Koeman bu nedenle en önemli oyuncularından biriyle risk almak istemiyor.

“Henüz tam olarak değil,” diye yanıtladı milli takım teknik direktörü, herkesin formda olup olmadığı sorusuna. “Quinten ile yaşanan çarpışma Frenkie’ye de hafif rahatsızlıklar yaşattı. Antrenmanın büyük bir kısmına katıldı. Ancak vücudunun tepkisini bekliyoruz. Oynayıp oynamayacağı belirsiz.”

“Frenkie’nin belinin alt kısmında bir sorun var,” diyor milli takım teknik direktörü. “Quinten, başıyla Frenkie’nin vücudunun başka bir bölgesine çarptı.”

Kadro sorunlarının yanı sıra Koeman, Japonya karşısında yaşanan hayal kırıklığı yaratan puan kaybını da değerlendirdi. Oranje, maçın son dakikalarında elindeki avantajı kaybetti ve sonunda 2-2 berabere kaldı. Milli takım teknik direktörünün savunma hattında yaptığı oyuncu değişiklikleri eleştirilerin hedefi oldu.

Koeman bunun sorumluluğunu açıkça üstleniyor. “Değişikliklerin etkisi iyi olmadı ve bu sorumluluk bana ait. O zaman bir yetişkin gibi tüm eleştirileri göğüslemelisin. Bunu bir nedenden ötürü yaptık, ama bazen işler diğer zamankinden daha iyi gider.”

İsveç, muhtemelen kompakt bir savunma sergileyecek bir rakip olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Koeman, Japonya maçına çok benzeyen bir maç tablosu bekliyor. “Japonya’nın biraz daha yüksek pres yapacağını bekliyorduk. Bunu yapmadılar ve İsveç de biraz öyle oynuyor. O zaman daha hızlı bağlantı kurup ileriye çıkmalıyız. Defans oyuncularına daha fazla baskı uygulamalıyız, belki de şimdiye kadar yaptığımızdan daha fazla.”

Milli takım teknik direktörü, Memphis Depay’ın ilk 11’de yer alıp almayacağına dair sorular da aldı. Koeman kartlarını göğsüne bastırıyor. “Bunu yarın göreceksiniz. Tüm oyuncuları mümkün olduğunca iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Onun bizim için bir artı değer olabileceği açık. Bunu her zaman gösterdi. Gerekli olduğunu düşünürsem, ilk 11’de başlayacak.”