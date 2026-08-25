Frenkie de Jong, Barcelona'da bir kez daha büyük bir darbe aldı

Frenkie de Jong salı öğleden sonra ilk saha antrenmanını erken bitirdi; SPORT'un haberine göre orta saha oyuncusu dizinden hâlâ fazla rahatsızlık duyuyordu.

De Jong, diz sakatlığını geçen sezonun sonunda yaşadı. Dünya Kupası'nda şiddetli ağrılar ve iğnelerle oynadı; bu yüzden durumun kötüleşmiş olması mümkün.

Kulüp, oyun kurucunun Dünya Kupası'nda bu sakatlıkla oynamaya devam etmesinden memnun değil. Teknik direktör Hansi Flick de bu nedenle kaptanlık pazubandını elinden aldı.

Eğer sakatlık ‘doğal bir şekilde’ iyileşmezse, De Jong'un bıçak altına yatması bile gerekebilir. Görünen o ki şu anda durum böyle.

De Jong, salı günü 6 haftadan uzun bir aranın ardından yeniden antrenman sahasına çıktı ancak hâlâ çok fazla ağrısı vardı. Sadece birkaç dakika sonra yeniden rahatsızlık hissetti ve içeri girmek zorunda kaldı.

İspanyol basınına göre De Jong'un dönüşü şu anda hâlâ çok uzak görünüyor.